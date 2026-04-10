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Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 10.04.2026 09:21

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45149 E.-Haarzopf:

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Seit gestern (9. April) wird der 59-jährige Peter R. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

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Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

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Fotos des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

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https://polizei.nrw/fahndung/200372

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Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. Sprechen Sie den Mann nicht an. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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