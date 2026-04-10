Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

45149 E.-Haarzopf:
Seit gestern (9. April) wird der 59-jährige Peter R. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.
Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Fotos des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/200372
Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. Sprechen Sie den Mann nicht an. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell