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Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme
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Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 14.04.2026 10:13

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45149 E.-Fulerum: Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem 59-jährigen Peter R., der seit dem 9. April vermisst war.

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Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem folgenden Link:

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https://essen.polizei.nrw/presse/59-jaehriger-peter-r-aus-essen-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

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Die Fahndung wird zurückgenommen. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Bilder und verbreiten diese nicht weiter./Wrk

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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