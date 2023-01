Essen: 59-jährige Taxifahrerin von Fahrgast unter Vorhalt einer Waffe ausgeraubt

45127 E.-Stadtkern:

Am Samstag (31. Dezember) beförderte eine 59-jährige Taxifahrerin einen Fahrgast von der Schalker Straße in Gelsenkirchen zum Hauptbahnhof in Essen. Als die Taxifahrt in der Henriettenstraße nahe des Hauptbahnhofs endete, bat die Fahrerin um die Bezahlung. Der unbekannte Mann, der auf der Rückbank hinter ihr saß, zog eine Waffe, hielt diese in ihre Richtung und forderte die Einnahmen.

Die 59-jährige händigte dem Mann das schwarze Portemonnaie aus. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß Richtung Hauptbahnhof. Die Taxifahrerin blieb unverletzt und verständigte kurz darauf gegen 18:45 Uhr die Polizei.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der PKW wurde zur Sicherung von Spuren abgeschleppt.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 40-45 Jahre alt - Sprach akzentfreies Deutsch - Arabisches Erscheinungsbild - Bart - Er trug eine Wollmütze, eine schwarze Jacke mit Fellkragen und eine Umhängetasche

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

