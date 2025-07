Essen: 57-Jähriger schießt in Hinterhof - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

45143 E.-Altendorf: Am Montagabend (14. Juli) schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Der Tatverdächtige verfehlte den 37-Jährigen und flüchtete nach der Tat in einem grauen Mercedes. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, fahndet nach dem Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr begab sich der Tatverdächtige zu der Wohnanschrift des 37-jährigen und suchte den Hinterhof auf, da es nach ersten Erkenntnissen zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen war. Dort gab er gezielte Schüsse auf ein Fenster ab, an dem sich zu dem Zeitpunkt der 37-jährige syrische Staatsbürger befand. Die Schüsse verfehlten den Anwohner und der 57-jährige Essener mit libanesischer Staatsangehörigkeit flüchtete mit einem grauen Mercedes E 220 CDI vom Tatort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet E-QH2756.

Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen, fahndet nach dem Tatverdächtigen und prüft einen möglichen Clanbezug. Dazu wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet, die von Ermittlern der BAO Clan unterstützt wird.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /hey

