Essen: 57-Jähriger schießt in Hinterhof - 2. Folgemeldung - Erweiterung der Öffentlichkeitsfahndung - aktueller

45143 E.-Altendorf: Am 14. Juli schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet seitdem nach dem Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-mordkommission-eingerichtet

Die ersten Ermittlungen ergaben nun, dass der 37-jährige Syrer den Geburtstag eines seiner Kinder im Hinterhof an der Siemensstraße feierte, als der 57-jährige Libanese an der Örtlichkeit erschien und mit einer scharfen Schusswaffe auf den Familienvater schoss. Warum der 57-Jährige versuchte den Syrer aus Essen zu erschießen ist weiterhin unklar, vor allem da die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen zuvor befreundet waren.

Die Fahndungsmaßnahmen der eingerichteten Mordkommission laufen seit der Tat auf Hochtouren. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde mit Spezialeinsatzkräften durchsucht, der Tatort mit Diensthunden sowie Kräften der Einsatzhundertschaft abgesucht und die Route des Fluchtwagens mit Videoaufzeichnungen rekonstruiert. Dennoch gelang es den Ermittlern noch nicht den Tatverdächtigen zu ergreifen.

Aufgrund dessen wird nun im Rahmen der Erweiterung der Fahndung der Name des Tatverdächtigen veröffentlicht. Außerdem werden Fahndungsplakate des Mannes auf digitalen Leinwänden an Bahnhöfen, in Einkaufzentren und an großen Verkehrskreuzungen ausgespielt.

Der Name des Mannes und die Lichtbilder sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/174740

Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Angehörigen des Clan-Milieus, der in der Vergangenheit - unter anderem - wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln straffällig geworden ist.

Die Ermittler fahnden zudem nach zwei unbekannten Männern, die den 57-jährigen Libanesen bei der Tat begleitet haben. Während der eine unbekannte Mann mit dem Tatverdächtigen zusammen in den Hinterhof ging, wartete der andere Unbekannte im Fluchtfahrzeug.

Sollten Sie den Mann in der Öffentlichkeit wiedererkennen oder Angaben zu dem Mann oder seinen Begleitern machen können, melden Sie sich bitte umgehend bei dem polizeilichen Notruf 110. Sprechen Sie den Mann nicht an. Der Tatverdächtige ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell