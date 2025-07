Essen: 57-Jähriger schießt in Hinterhof - 1. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung

45143 E.-Altendorf: Am 14. Juli schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet seitdem nach dem Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-mordkommission-eingerichtet

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Deswegen sucht die Polizei den 57-Jährigen jetzt mit Fotos und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Mannes.

Die Lichtbilder des Tatverdächtigen sind zur Öffentlichkeitsfahndung freigeben und unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/174740

Sollten Sie den Mann in der Öffentlichkeit wiedererkennen oder Angaben zu dem Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte umgehend bei dem polizeilichen Notruf 110. Sprechen Sie den Mann nicht an. Der 57-jährige ist gewaltbereit und möglicherweise bewaffnet. /hey

