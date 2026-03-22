Essen: 56-Jähriger schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche - Vorläufige Festnahme

Gegen 16:50 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass ein Mann an der Teichstraße die Seitenscheibe eines roten Renault Clio eingeschlagen habe. Die beiden Zeuginnen, die das gemeldet hatten, folgten dem Tatverdächtigen mit einigem Abstand und unbemerkt, so dass dieser kurze Zeit später an der Rathenaustraße festgenommen werden konnte. Bei ihm fanden die Polizeibeamten die gestohlene Handtasche sowie einen Nothammer.