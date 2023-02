Essen: 56-Jähriger auf Parkplatz angefahren - Unfallfahrerin flüchtet - Zeugen gesucht

45276 E.-Steele:

Am Samstagabend (4. Februar) gegen 19:45 Uhr verließ ein 56-Jähriger ein Fast-Food-Restaurant am Ruhrbruchshof, als er auf dem Fußgängerüberweg des dortigen Parkplatzes von einem PKW angefahren wurde. Die Fahrerin des Unfallwagens hielt an, stieg aus und bat den am Boden liegenden Mann, die Polizei nicht zu verständigen. Dafür bot sie ihm Geld. Als der 56-Jährige angab Schmerzen zu haben und deswegen die Polizei rufen zu wollen, stieg die Fahrerin wieder in ihr Auto und flüchtete Richtung Grenoblestraße. Ein 36-Jähriger, der gerade das Restaurant verließ, kümmerte sich um den verletzten Mann und verständigte schließlich die Polizei.

Der 56-jährige Flensburger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Fahrerin machen können. Es soll sich um eine ca. 60-80 Jahre alte Frau handeln, die zum Tatzeitpunkt einen Strickpullover getragen haben soll. Der Unfallwagen soll ein heller, mittelgroßer Renault sein. Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell