Essen: 55-Jähriger bei Auseinandersetzung durch Stichwaffe verletzt - Zeugen gesucht

45309 E.-Kray: Am Donnerstagabend (2. Januar) kam es an der Rotthauser Straße / Bonifaciusstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei dem ein 55-jähriger Essener mit einer Stichwaffe verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19 Uhr war der 55-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Rotthauser Straße in Richtung Bonifaciusstraße unterwegs, als er auf den ihm bekannten Tatverdächtigen traf. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der Tatverdächtige den 55-Jährigen mit einer Stichwaffe am Arm verletzte. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Bonifaciusstraße.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 45-jährigen Essener mit kosovarischer Staatsangehörigkeit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Bekannten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Essen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wenn Sie gegen 19 Uhr im Bereich der Rotthauser Straße / Bonifaciusstraße waren und den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell