Essen: 54-jähriger Golf-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Skoda

Gegen 19 Uhr fuhr der Essener mit seinem VW Golf auf der August-Thyssen-Straße in Fahrtrichtung Kettwig. Zwischen der Essener Straße und "Am Stoot" geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Skoda zusammen. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten beide Unfallbeteiligte vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt, die Skoda-Fahrerin leicht und konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen.