Essen: 53-jährige Pedelec-Fahrerin weicht SUV aus und stürzt - Zeugen gesucht

Gestern Mittag (10. März) wich eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Königsiepen einem SUV aus und stürzte. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten und Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr war die 53-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Königsiepen in Fahrtrichtung A44 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Kofeldhöhe kam ihr ein SUV entgegen. Da dieser nach links auf ihre Fahrbahn zog, bremste die Pedelec-Fahrerin ab und wich nach rechts aus. Dabei fuhr sie gegen die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Während der SUV weiterfuhr, kümmerten sich zwei Zeugen um die auf dem Gehweg liegende Essenerin. Der Rettungsdienst behandelte die 53-Jährige vor Ort und brachte sie anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

