Essen: 51-Jähriger versucht mit gestohlenem Ausweis Pedelec zu stehlen - Tatverdächtiger festgenommen und verurteilt

45127 E.-Westviertel: Am Dienstagnachmittag (6. August) versuchte ein 51-jähriger Mann mit einem gestohlenen Personalausweis ein hochwertiges Pedelec Probe zu fahren, um es mutmaßlich dabei zu entwenden. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag festgenommen und einen Tag später am Amtsgericht Essen verurteilt.

Gegen 16:30 Uhr betrat der Mann ein Fahrradgeschäft an der Altendorfer Straße und zeigte Interesse an einem dort angebotenen Pedelec der Marke "Cube". Als er um eine Probefahrt bat, händigte er dem Mitarbeiter einen Personalausweis aus. Dieser bemerkte jedoch, dass der Kunde nicht mit der auf dem Ausweis abgebildeten Person übereinstimmte, und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Polizisten stellten fest, dass der Ausweis offenbar als gestohlen ausgeschrieben war. Zudem führte der 51-Jährige zwei Bankkarten und eine Versicherungskarte mit sich, die offensichtlich ebenfalls nicht ihm gehörten.

Der Deutsche verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten - unter anderem wegen Delikten der Beschaffungskriminalität. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen wurde er zunächst vorläufig festgenommen.

Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde der Mann noch gestern (7. August) wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Missbrauch von Ausweispapieren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten (ohne Bewährung) verurteilt. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell