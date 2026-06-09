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Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise
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Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 09.06.2026 08:43

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45147 E.-Holsterhausen:

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Seit gestern (8. Juni) wird der 51-jährige Marco C. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

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Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

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Er soll sich regelmäßig im Bereich des Westparks in Essen aufhalten.

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Fotos des Vermissten finden sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

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https://polizei.nrw/fahndung/206032

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Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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