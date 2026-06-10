Essen: 51-jähriger Marco C. vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme

45147 E.-Holsterhausen:
Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem 51-jährigen Marco C., der seit dem 8. Juni vermisst war.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/51-jaehriger-marco-c-vermisst-polizei-bittet-um-hinweise
Der 51-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, dass veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
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