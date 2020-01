Essen: 49-Jähriger bei Alleinunfall mit E-Scooter schwer verletzt

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Ein 49 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag, 11. Januar, auf der Holsterhauser Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 3.20 Uhr fuhr der Essener auf dem gemieteten Elektroroller in Richtung Margarethenhöhe und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil ein Alkoholtest bei dem 49-Jährigen positiv ausfiel, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. /bw