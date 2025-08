Essen: 49-jährige Pedelec-Fahrerin nach Kollision mit LKW lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

45147 E.-Frohnhausen:

Am Donnerstagvormittag (31. Juli) kam es an der Wickenburgstraße zur Kollision eines LKW mit einer Pedelec-Fahrerin. Die 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Gegen 11:40 Uhr waren ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Dortmund (deutsch-kasachisch) und eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Wickenburgstraße in Fahrtrichtung Frohnhausen unterwegs. Zwischen der Adelkampstraße und An der Wickenburg kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die Essenerin wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war am Unfallort im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Unter anderem sollen sich mehrere Ersthelfer vor Ort befunden haben, die sich vor Feststellung der Personalien entfernt haben sollen.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

