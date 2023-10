Essen: 48-Jährige Vilma C. und zweijähriger Enkel vermisst - Fotofahndung

45141 E-Nordviertel: Die Polizei sucht mit Fotos nach der 48-jährigen Vilma C. und ihrem zweijährigen Enkel.

Für einen Spaziergang verließ die 48-Jährige gemeinsam mit ihrem Enkel im Kinderwagen am Sonntagabend (8. Oktober) ein Hostel auf der Stoppenberger Straße. Die Familie erstattete eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, als die beiden auch am nächsten Tag in die Unterkunft zurückkehrten, in der die Familie zu dem Zeitpunkt lebte.

Vilma C. ist zwischen 160 und 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und lange, schwarze Haare. Die gebürtige Philippinerin soll eine blaue Hose und eine beige Jacke getragen haben. Der Zweijährige hat schwarze Haare und braune Augen.

Hier gelangen Sie zu den Fotos der beiden Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/116995 https://polizei.nrw/fahndung/116996

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen, wenn Sie uns Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell