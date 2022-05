Essen: 47-Jähriger Randolf L. vermisst - Hinweise erbeten

45279 E-Horst / 45277 E-Überruhr-Holthausen: Bereits seit Freitagmorgen (13. Mai, 9:40 Uhr) wird der 47-jährige Randolf L. vermisst. Zuletzt hielt er sich an seiner Arbeitsstätte in Essen-Horst auf und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bei der Suche kam auch ein Personenspürhund zum Einsatz. Dieser nahm eine Fährte auf und führte die Einsatzkräfte bis zum S-Bahnhof Essen-Horst. Dort verlor sich die Spur, die weiteren Suchmaßnahmen waren bisher ohne Erfolg. Möglicherweise könnte sich der 47-Jährige auch im Umfeld seiner Wohnung, im Stadtteil Überruhr-Holthausen, oder im Bereich Essen-Frintrop aufhalten.

Der Vermisste ist aufgrund einer Einschränkung örtlich nicht orientiert. Er wird als 175 cm großer Mann mit einer schlanken Figur, blonden Haaren und blauen Augen beschrieben. Zuletzt soll er mit einer blau/grauen Jacke, einer blauen Jeanshose, braunen Schuhen, einer roten Kappe und einer selbsttönenden Brille bekleidet gewesen sein.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhofft sich die Polizei Essen Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Foto ist dieser Meldung beigefügt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden oder den polizeilichen Notruf zu wählen./Wrk

