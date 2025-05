Essen: 46-Jähriger wird schwer verletzt aufgefunden und stirbt - Zeugen gesucht

45277 E.-Überruhr:

Am Dienstag (13. Mai) gegen 21:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage an der Überruhrstraße ein schwer verletzter Mann gefunden. Es handelte sich dabei um einen 46-Jährigen, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag er am Donnerstag (15. Mai) seinen Verletzungen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben machen können, was vor dem Auffinden des Mannes an der Überruhrstraße passiert ist.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

