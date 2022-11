Essen: 46-jähriger Radfahrer von PKW überrollt - Zeugen gesucht

45128 E.-Südviertel:

Am Mittwochnachmittag (2. November) gegen 17:15 Uhr kam es auf der Huyssenallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Der 46-jährige Münsteraner fuhr mit seinem Fahrrad auf der Huyssenallee in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, als ein schwarzer Mini Cooper, der von der gegenüberliegende Seite der Huyssenallee links in die Rolandstraße abbiegen wollte, ihm die Vorfahrt nahm und mit dem Radfahrer kollidierte.

Nachdem der Radfahrer dem PKW-Fahrer gegenüber äußerte, die Polizei verständigen zu wollen, setzte der Mini-Fahrer zurück, gab Gas und überrollte den Radfahrer. Der 46-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift. Als Passanten hinzueilten, stiegen Fahrer und Beifahrer aus dem Wagen und flüchteten fußläufig Richtung Stadtpark.

Zeugen kamen dem Radfahrer, der unter dem Fahrzeug lag, zu Hilfe. Sie holten ihn unter dem PKW hervor und leisteten Erste Hilfe. Ein alarmierter Notarzt behandelte den schwer verletzten Münsteraner am Unfallort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der Mini Cooper am 30. Oktober in Bochum gestohlen worden war. Der PKW und das Fahrrad wurden sichergestellt.

Eine Fahndung nach dem Fahrer und dem Beifahrer verlief erfolglos.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zum geflüchteten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden./SoKo

