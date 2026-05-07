Essen: 46-Jähriger nötigt Schülerin sexuell - Festnahme und U-Haft

Das Mädchen befand sich gegen 8 Uhr auf dem Schulweg (weiterführende Schule). Im U-Bahn-Abgang Universität Essen griff der 46-Jährige die Schülerin von hinten an, hielt ihr den Mund zu und fasste sie in sexueller Absicht an. Die Schülerin konnte sich losreißen und um Hilfe schreien. An der Treppe wurde ein 25-jähriger Passant auf die Schülerin aufmerksam. Nachdem sie ihm von dem Geschehen berichtet hatte und der Tatverdächtige auftauchte, stellte der 25-Jährige diesen zur Rede. Der 46-Jährige zog ein Messer und rannte schließlich davon. Der 25-jährige Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen und hielt die Polizei über seinen Standort auf dem Laufenden, so dass die herbeigerufenen Beamten den 46-Jährigen kurze Zeit später an der Gladbecker Straße festnehmen konnten.