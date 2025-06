Essen: 46-jähriger Fahrradfahrer durch Kollision mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

45355 E.-Bochold: Gestern Nachmittag (25. Juni) kam es an der Kampstraße/Wüstenhöferstraße zu einer Kollision zwischen einem Mitsubishi Space Star und einem Fahrrad. Der 46-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr war die 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Kampstraße unterwegs. Nach aktuellen Ermittlungen wollte die Essenerin an der Kreuzung Kampstraße/Wüstenhöferstraße links auf die Wüstenhöferstraße in Fahrtrichtung Altendorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 46-jährige Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Essener wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug sowie das S-Pedelec wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. In dieser Zeit wurde die Straße komplett gesperrt.

Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte und aus welcher Richtung der Fahrradfahrer kam, sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /JuV

