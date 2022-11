Essen: 46-Jähriger erliegt tödlichen Verletzungen - 42-Jähriger in Untersuchungshaft - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen:

Am Montagabend (31. Oktober) meldete ein Zeuge gegen 22:35 Uhr der Feuerwehr Essen eine schwer verletzte Person auf einem Garagenhof an der Pielstickerstraße.

Am Einsatzort fand der alarmierte Rettungsdienst einen 46-jährigen Mann (rumänisch) mit mehreren Stichverletzungen vor und verständigte die Polizei.

Der 46-Jährige wurde vor Ort von einer Notärztin behandelt, die Lebensgefahr nicht ausschließen konnte. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag gegen 2:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Rumäne in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen.

Der 46-Jährige verstarb am Dienstagabend (1. November) im Krankenhaus. Eine Obduktion ergab, dass das Opfer den Verletzungen erlag.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch (2. November) einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Er ist bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen Totschlags.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können. Wer hat am Montagabend (31. Oktober) gegen 22:00 Uhr etwas auf der Pielstickerstraße beobachtet? Hinweise bitte der Polizei Essen unter 0201/829-0 melden./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell