Essen: 44-Jähriger bei Streit vor Kiosk lebensgefährlich verletzt

45359 E.-Dellwig: Am Sonntagabend (16. März) wurde ein 44-Jähriger bei einem Streit durch Stiche lebensgefährlich verletzt. Noch in der Nacht konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei an einen Kiosk an der Ripshorster Straße gerufen. Zeugen beschrieben den Beamten eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Einer der Beteiligten soll sich hierbei verletzt haben, war bei Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr am Einsatzort. Die Beamten konnten diesen nach Zeugenhinweisen in seiner nahegelegenen Wohnung antreffen. Der 44-jährige Essener wies mehrere Stichverletzungen auf, die sich als lebensgefährlich herausstellten und wurde umgehend durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen machte eine Streifenwagenbesatzung den flüchtigen Tatverdächtigen auf dem Donnerberg aus und nahm ihn vorläufig fest. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 41-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Noch in der Nacht richtete die Kriminalpolizei eine Mordkommission ein, sicherte die Spuren am Tatort und vernahm Zeugen. Zum aktuellen Zeitpunkt schwebt der 44-Jährige aufgrund der intensivmedizinischen Behandlung nicht mehr in Lebensgefahr./Wrk

