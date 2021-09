Essen: 44-Jähriger am Bahnsteig verprügelt - Fahndung nach Zeugin

Am 12.06.2021 gegen 20:20 Uhr wurde ein 44-Jähriger am Bahnsteig der U-Bahn-Haltestelle Breslauer Straße attackiert. Ein Unbekannter schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Als das Opfer zu Boden fiel, habe ihm der Täter mit dem beschuhten Fuß mehrfach gegen den Kopf getreten. Danach sei der Beschuldigte in die U-Bahn Richtung Mülheim eingestiegen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Videoüberwachung filmte eine Zeugin der Tat.

Die Fotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-zeugin-gesucht

Wenn Sie Hinweise zur Zeugin und/oder ihrem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

