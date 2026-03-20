Essen: 43-jähriger Nezar A. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 43-jährigen Nezar A. Dieser ist ca. 180 cm groß und hat schwarze Haare. Zuletzt trug er einen grünen Pullover, eine schwarze Hose und Schlappen. Aufgrund einer Erkrankung ist der Essener nicht in der Lage, sich örtlich zu orientieren. Er hält sich häufig im Bereich Essen-Altendorf auf und war bereits oftmals im Bereich eines Supermarkts an der Altenessener Straße aufzufinden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei Essen konnte der Vermisste bisher noch nicht gefunden werden.