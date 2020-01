Essen: 43-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Der Fahrer des blauen Mercedes befuhr den Kirmesplatz und sollte bei einer normalen Verkehrskontrolle angehalten werden. Den Haltesignalen der Polizeibeamten kam der 43-Jährige jedoch nicht nach. Er floh mit überhöhter Geschwindigkeit über die Gladbecker Straße in Richtung Altenessen, bog nach rechts in die Straße Ellernplatz ab und dann in die Ellernstraße, wo er ein Rotlicht missachtete. Von dort aus ging es über die Seumannstraße, wo der 43-Jährige ein Stopp-Schild ignorierte und später aufgrund der Sackgasse anhielt. Dort ließ sich der Mercedes-Fahrer vorläufig festnehmen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen (Blutprobe, Identitätsfeststellung) wurde der 43-Jährige von der Wache entlassen, der Autoschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4500233 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell