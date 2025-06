Essen: 43-Jähriger Mizyan J. vermisst - Fotofahndung

45359 E-Bedingrade: Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Essen um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Vermissten Mizyan J. Der 43-Jährige ist örtlich nicht orientiert und wird seit dem heutigen Nachmittag durch die Polizei gesucht.

Am Samstagnachmittag (21. Juni) alarmierte gegen 17 Uhr ein Mitarbeiter einer Wohneinrichtung an der Laarmannstraße die Polizei, um einen Bewohner als vermisst zu melden. Zuletzt wurde dieser am Freitagabend (20. Juni) gegen 22 Uhr gesehen.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 43-jährigen Mizyan J. Dieser ist ca. 175 cm groß und hat kurze, schwarze Haare. Welche Kleidung er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, ist nicht bekannt. Aufgrund seiner Erkrankung ist der Essener nicht in der Lage, sich örtlich zu orientieren.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei Essen konnte der Vermisste bisher noch nicht gefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass er sich möglicherweise gegen 14 Uhr am Katernberger Markt aufgehalten haben könnte.

Hier finden Sie ein Foto des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/171987

Bitte melden Sie sich telefonisch unter 0201/829-0 oder über den polizeilichen Notruf bei der Polizei Essen, wenn Sie Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten geben können./Wrk

