Essen: 43-Jähriger flüchtet vor Polizisten und kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

45327 E-Katernberg: Am Dienstagmittag (18. April) beabsichtigten Polizisten einen polizeibekannten 43-Jährigen zu kontrollieren. Beim Erblicken der Beamten sprang der Mann in sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Nach wenigen hundert Metern verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge. Er wurde durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11:50 Uhr erblickten uniformierte Polizeibeamte das Fahrzeug eines polizeibekannten Mannes. Die Polizisten folgten dem 43-jährigen Essener (deutscher Staatsangehöriger) zunächst unbemerkt mit ihrem zivilen Streifenwagen.

Auf einem Parkplatz im Bereich des Revierparks Nienhausen stellte der Essener sein Fahrzeug ab und stieg aus. Die Beamten hielten neben dem Verdächtigen und verließen den Zivilwagen. Beim Erblicken der uniformierten Einsatzkräfte sprang der 43-Jährige in seinen Opel Omega, flüchtete vor den Polizisten und beschleunigte sein Fahrzeug stark.

Nach wenigen hundert Metern, an der Kreuzung Alte Kirchstraße / Gelsenkirchener Straße verlor der Essener in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schlingern und prallte gegen insgesamt sechs Autos, die am Fahrbahnrand der Gelsenkirchener Straße geparkt waren. Der 43-Jährige stieg aus seinem schwer beschädigten Opel und versuchte vor den Polizisten wegzurennen. Diese konnten den Flüchtigen jedoch nach wenigen Metern einholen und festhalten. Ein Notarzt übernahm die erste Behandlung des Esseners und brachte ihn in ein Krankenhaus.

An den beteiligten Autos entstanden zum Teil erhebliche Sachschäden. Auch der zivile Streifenwagen wurde bei dem Einsatz leicht beschädigt. Als die Beamten ausstiegen, um dem Tatverdächtigen hinterher zueilen, rollte der Streifenwagen gegen das Fluchtfahrzeug.

Der genaue Verletzungsgrad des Esseners ist derzeit noch unklar. Der 43-Jährige ist bereits wegen mehrerer Delikte polizeibekannt. Er war den einschreitenden Beamten unter anderem wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Urkundenfälschungen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sicherte umfassend die Spuren am Unfallort. Hierzu kam auch eine Drohne für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz.

Ob der Verdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ob er einen Führerschein besitzt und wie es um die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell