Essen: 43-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - 36-Jährige festgenommen

45326 E.-Altenessen:

Am Mittwoch (15. März) gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Straße Bückmannshof gerufen. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen schwer verletzten Mann (43, deutsch-afghanisch) und eine 36-jährige afghanische Verwandte des Mannes. Der 43-Jährige wies Schnitt- und Stichverletzungen auf. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er weiterhin stationär behandelt wird. Die 36-Jährige war leicht verletzt. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen./SoKo

