Essen: 42-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter schwer

45147 E.-Holsterhausen:

Am Sonntagnachmittag (11. Dezember) gegen 17:30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Planckstraße Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussagen blieb er beim Überqueren der Papestraße mit dem Vorderrad am Bordstein hängen, so dass er über die Lenkstange fiel und mit dem Kopf auf dem Gehweg aufschlug. Ein Zeuge leistete bei dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe, bis ein Notarzt eintraf und ihn weiter versorgte. Anschließend wurde der 42-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin:

- E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen, Schutzstreifen und auf Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Auf dem Gehweg und in der Fußgängerzone sind E-Scooter verboten. - Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Darüber hinaus gilt für Fahrer unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit ein generelles Alkoholverbot. - Für E-Scooter besteht keine Helmpflicht, das Tragen eines Fahrradhelms wird aber empfohlen./SoKo

