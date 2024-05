Essen: 42-Jähriger nach Streitigkeiten mit Messer leicht verletzt

45239 E.-Werden: Mittwochmittag (01. Mai) wurde ein 42-Jähriger im Löwental nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen mit einem Messer an der Wade verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14:10 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe, dass im Löwental ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliere. Auf Grund der zunächst unübersichtlichen Lage war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Es stellte sich heraus, dass ein verbaler Streit bezüglich eines Sitzplatzes eskalierte und der 42-jährige Syrer aus Essen von einer Person mit einem Messer an der Wade verletzt wurde. Eine weitere 37-jährige Essenerin mit syrischer Staatsangehörigkeit verletzte sich leicht an der Hand, als sie dem Tatverdächtigen das Messer abnahm. Außerdem wurde bei dem Gerangel ein 48-jähriger Syrer aus Essen leicht am Finger verletzt.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 32-jährigen Syrer aus Herne handelt. Das bei der Tat eingesetzte Messer wurde durch die Beamten sichergestellt.

Der 42-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Sowohl die 37-Jährige als auch der 48-Jährige benötigten keine medizinische Versorgung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. /hey

