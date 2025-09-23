Essen: 41-Jährige durch Stichverletzung schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

45128 E.-Südviertel: Sonntagabend (21. September) kam es auf der Südseite des Hauptbahnhofs Essen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, bei der eine 41-jährige Deutsche schwer verletzt wurde. Eine Mordkommission der Polizei Essen wurde eingerichtet.

Gegen 17:30 Uhr gerieten zwei Frauen zunächst verbal in einen Streit. Im weiteren Verlauf stach eine 36-jährige Deutsche mit einer Stichwaffe in den Brustbereich der 41-Jährigen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßliche Täterin, eine 36-Jährige ohne festen Wohnsitz, flüchtete zunächst in Richtung Rellinghauser Straße. Einsatzkräfte nahmen sie kurze Zeit später in Tatortnähe fest. Sie wies oberflächliche Schnittverletzungen auf. Derzeit ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die 36-Jährige sich versehentlich selbst verletzt hat. Sie wurde ebenfalls rettungsdienstlich behandelt. Da Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung vorlagen, ordnete das Amtsgericht Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach ersten Erkenntnissen sind beide Frauen der örtlichen Trinkerszene zuzuordnen. Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch das Amtsgericht Essen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen./ruh

