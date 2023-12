Essen: 40- jährige Autofahrerin flüchtet vor Streifenwagen und verunfallt

45144 E- Frohnhausen: Gestern Abend (19. Dezember) flüchtete eine 40-jährige Autofahrerin vor der Polizei und verunfallte. Das Auto wurde sichergestellt und die Autofahrerin wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.

Gegen 22:52 Uhr kam einem Streifenteam an der Dahnstraße ein Auto ohne eingeschaltetem Licht entgegen. Daraufhin wurden der Autofahrerin Anhaltesignale gegeben, welche sie missachtete. Die 42-Jährige flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kerckhoffstraße, überholte dabei ein anderes Auto im Gegenverkehr und fuhr ungebremst über die Kreuzung Kerckhoffstraße/ Berliner Straße. Die 40-Jährige fuhr mehrfach in den Gegenverkehr und kollidierte mit ihrem Hinterreifen mit einer Verkehrsinsel, wodurch sie ins Schleudern geriet. In der Onckenstraße stieß sie frontal mit einem parkenden Reanult Twingo zusammen. Dabei wurde der Renault gegen einen ebenfalls geparkten Peugeot geschoben.

Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Da sich dem Streifenteam Hinweise auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln ergab, wurde der 40-jährigen Deutschen aus Essen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war sie nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Die Essenerin wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Bei dem 20-jährigen Sohn und Beifahrer konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Das Fluchtfahrzeug und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Gegen die Fahrerin wird nun u.a. aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens unter dem Einfluss Betäubungsmittel sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gegen den Beifahrer wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt./AZo

