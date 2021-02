Essen: 4-Jähriger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Essen (ots) - 45139 E-Frillendorf: Am Samstagabend (6. Februar, 17:45 Uhr) befuhr eine 22-jährige Essenerin mit einem Renault Clio die Frillendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Frillendorfer Straße Ecke Burggrafenstraße wollte sie nach links in die Burggrafenstraße abbiegen.