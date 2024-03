Essen: 39-Jähriger nach Stichverletzungen schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

45327 E.-Katernberg: Samstagabend (16. März) wurde ein 39-jähriger Mann durch Stichverletzungen am Rücken schwer verletzt. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen hat die Polizei am Sonntag eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingerichtet.

Gegen 20:45 Uhr meldeten sich Anrufer auf der Leitstelle der Polizei Essen und gaben an, dass es am Schniedtkamp zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Der 19-jährige Tatverdächtige (deutsch) stach mit einem Messer auf einen 39-jährigen Mann (syrisch) ein, wodurch dieser am Rücken schwer verletzt wurde. Zudem brach sich der Geschädigte bei der körperlichen Auseinandersetzung eine Hand. Der 29-Jährige Bruder (syrisch) wurde ebenfalls verletzt und wies nach der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde auf. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Der 39-Jährige hatte sich zwischenzeitlich selbst entlassen. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige flüchtete von dem Tatort, konnte im Nahbereich durch einen Streifenwagen angetroffen und festgenommen werden.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen richtete die Polizei Essen eine Mordkommission ein. Das Amtsgericht Essen ordnete einen U-Haftbefehl wegen versuchten Mordes an.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Familien. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt in Zusammenarbeit mit der BAO Aktionsplan Clan./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell