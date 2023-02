Essen: 39-Jähriger bei Auseinandersetzung in Diskothek verletzt - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern:

Am Samstag (25. Februar) gegen 1:20 Uhr ist es in einer Diskothek auf der Kettwiger Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 39-Jähriger verletzt wurde. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Der 39-jährige Türsteher der Diskothek hatte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen bemerkt. Als er dazwischen gehen wollte, wurde er von einem der Gäste mit einem unbekannten Gegenstand angegriffen. Der 39-Jährige erlitt Schnittverletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin aus der Diskothek. Laut Zeugenaussagen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, die in einem weißen VW Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen geflüchtet sind.

Der 39-Jährige wurde vor Ort behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde laut Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 35-40 Jahre alt - Ca. 1,90 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Vollbart - Zopf mit Undercut - Dunkel gekleidet

Wenn Sie Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

