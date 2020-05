Essen: 38-Jähriger schießt mehrmals mit PTB-Waffe vom Balkon

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Ein 38-Jähriger Mann schoss in der Nacht zu Samstag (23. Mai) gegen 00:50 Uhr mehrfach mit einer PTB-Waffe von einem Balkon einer Wohnung an der Carl-Wolf-Straße. Ein Zeuge beobachtete zwei weibliche und zwei männliche Personen, die auf dem Balkon gefeiert haben. Plötzlich nahm einer der Männer eine Pistole in die Hand und schoss mehrmals in die Luft. Unmittelbar danach seien die Personen geschlossen in die Wohnung zurückgegangen. Zahlreiche Streifenwagen sowie Spezialeinheiten der Polizei wurden alarmiert. Bei einem Zugriff durch die Spezialeinheiten, trafen die Beamten in der Wohnung auf ein Ehepaar (49, 52). Eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen soll es sich bei der Schusswaffe um eine PTB-Waffe handeln. Diese Waffe gehört einem 38-jährigen Verwandten, der zuvor ebenfalls bei der Feierlichkeit in der Wohnung anwesend war. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an. /JH