Essen: 37-Jähriger nutzt Wohnung als Drogenumschlagsplatz - Festnahme

Die Kräfte von "Safe City" durchsuchten die Wohnung noch am selben Tag gegen 17 Uhr. Dabei stellten die Beamten mehr als 100 Gramm Kokain sowie rund 550 Gramm Heroin sicher. Zudem fanden sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Neben zwei Messern, einer Machete und zwei Pfeffersprays wurden Gegenstände aufgefunden, die den Verdacht der Hehlerei begründen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Elektrokleinstfahrzeug, einen Bohrhammer sowie weitere Elektrogeräte sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.