Essen: 36-Jähriger beschädigt beim Autounfall sechs geparkte Wagen - Keine Verletzten

Zeugen, die den Unfall mitbekommen hatten, verständigten den Notruf. Der Fahrer kehrte offenbar zu seinem Wagen zurück und verschwand erneut. Mehrere Streifenwagen trafen kurze Zeit später am Unfallort ein. Ein Beamter sah, wie eine Person in einen nahegelegenen Garten flüchtete. Im Gebüsch liegend konnte schließlich der 36-Jährige gefunden werden. Von ihm ging deutlicher Alkoholgeruch aus. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, um eine Blutprobe abzunehmen. Der nicht mehr fahrbereite Ford Focus wurde für Beweiszwecke sichergestellt.