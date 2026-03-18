Essen: 35-Jähriger nach Verkehrsunfall mit LKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 7:15 Uhr befand sich ein LKW im Bereich der Feuerwehreinfahrt einer dortigen Schule. Als der 64-jährige Fahrer das Fahrzeug rückwärts aus der Einfahrt setzte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen seinen 35-jährigen Beifahrer, der sich rechts neben dem LKW befand. Der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Metalltor eingeklemmt.