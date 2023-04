Essen: 35-Jähriger bei Kollision mit Ampelmast schwer verletzt

45355 E-Borbeck: Am frühen Dienstagmorgen (4. April) kollidierte ein 35-Jähriger in einem VW Golf mit einem Ampelmast auf der Kreuzung Weidkamp / Hülsmannstraße. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden und verursachte einen hohen Sachschaden.

Gegen 3:15 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei, nachdem ein Golf gegen einen Ampelmast geprallt war. Am Unfallort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten 35-jährigen Essener, der noch im verunfallten Fahrzeug saß. Der Ampelmast wurde bei der Kollision abgerissen, das Geländer stark verbogen.

Ein Notarzt übernahm die erste Behandlung und brachte den Essener in ein Krankenhaus. Da der 35-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an./Wrk

