Essen: 34-Jähriger schwer verletzt aufgefunden - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Gegen 2:15 Uhr meldeten Zeugen eine schwer verletzte Person an der Stankeitstraße. Die eintreffenden Beamten fanden einen 34-jährigen Essener mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen, der auf dem Boden liegend bereits von Ersthelfern betreut wurde. Der junge Mann wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.