Essen: 34-Jähriger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Der 34-Jährige soll zunächst an einer Baustelle einen Baggerfahrer mit Steinen beworfen haben, bevor er sich in Richtung Innenstadt entfernte. Die verständigte Polizei konnte den 34-Jährigen kurze Zeit später in einem Ladenlokal mit eingeworfener Scheibe antreffen, wo er eine Flasche Wein trank. Der Mann gab zu, für diese sowie eine weitere eingeschlagene Scheibe in einem benachbarten Restaurant verantwortlich zu sein. Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorläufig fest./ SyC

