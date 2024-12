Essen: 34-Jähriger mit Stichwaffe verletzt und ausgeraubt - Zeugenaufruf

45141 E.-Altenessen-Süd: Am späten Montagabend (23. Dezember) überfiel ein unbekannter Mann einen 34-Jährigen Essener an der Kallenbergstraße. Dabei stach er mit einer Stichwaffe auf den Essener ein und entwendete seine Geldbörse, sein Mobiltelefon und seinen PKW. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen zu dem entwendeten PKW.

Kurz vor Mitternacht besuchte der Essener den Straßenstrich am ehemaligen Kirmesplatz. Nach Verlassen des Geländes, gegen 23:55 Uhr, ging der 34-Jährige zurück zu seinem PKW, der an der Kallenbergstraße geparkt war.

Als er sich seinem PKW näherte, kam ein unbekannter Mann auf den Essener zu, bedrohte ihn mit einer Stichwaffe und forderte Bargeld. Der 34-jährige versuchte noch zu flüchten, wurde jedoch von dem unbekannten Mann aufgehalten. Der Essener händigte dem Unbekannten sein Mobiltelefon, seinen Fahrzeugschlüssel und seine Geldbörse aus. Anschließend stach der Tatverdächtige auf den 34-Jährigen ein und flüchtete mit dessen PKW, einem weißem Nissan Qashqai, über die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt.

Der schwer verletzte Essener lief bis zum Rheinischen Platz, wo er an einem Kiosk Hilfe suchte. Der Essener wurde umgehend in eine Notaufnahme gebracht. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Tatverdächtige soll 40- 45 Jahre alt und 1,75- 1,80 m groß sein. Er habe eine korpulente Statur, dunkelbraune Haare und habe einen Bart getragen. Bei der Tat soll er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zu keinem Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Teil der laufenden Ermittlungen. Der entwendete, weiße Nissan Qashqai ist Baujahr 2018 und hat das Kennzeichen E-H1104. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass sich der Wagen am 24. Dezember gegen 20 Uhr im Bereich der Blücherstraße in Dortmund-Mitte und am 26. Dezember gegen 17 Uhr im Bereich der Alten Hauptstraße in Essen-Burgaltendorf befunden hat.

Sollten Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich des Straßenstrichs an der Gladbecker Straße wahrgenommen haben und/oder Angaben zu der Tat, dem Täter oder dem entwendeten PKW machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

