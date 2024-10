Essen: 34-Jähriger mit Stichwaffe verletzt - Mordkommission eingerichtet - 1. Folgemeldung

Essen: Unbekannter Fahrgast schlägt Paar in U-Bahn -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel:Am 8. August dieses Jahres gegen 16:00 Uhr stieg eine Familie an der Haltestelle "Bamlerstraße" in die U 11 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein.