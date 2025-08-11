Essen: 34-jährige Kim K. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

45276 E.-Steele: Seit heute Morgen (11. August) wird Kim K. vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 34-Jährigen.

Die 34-jährige Kim K. wurde zuletzt gestern Nachmittag (10. August) gegen 17 Uhr an der Henricistraße gesehen. Kurz darauf hinterließ sie persönliche Gegenstände im Briefkasten ihres Arbeitgebers und kehrte seitdem nicht mehr zu ihrer Wohnanschrift in Essen-Steele zurück. Nach aktuellen Erkenntnissen zu ihrem psychischen Gesundheitszustand besteht eine mögliche Gefahr für sie selbst. Zudem kann sie gegenüber anderen Personen aggressiv oder gewalttätig auftreten.

Sie ist 165-167 cm groß, untergewichtig, hat blonde Haare und ein Schmetterlingstattoo auf dem linken Oberarm.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Daher sucht die Polizei nun mit einem Foto nach der Frau. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177106

Wenn Sie die 34-Jährige antreffen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110. /RB

