Essen: 34-Jährige ergreift fremdes Kleinkind und versucht wegzurennen

45130 E.-Rüttenscheid: Am Montagmittag (15. April) ergriff eine 34-jährige Essenerin an der Isenbergstraße ein fremdes Kleinkind und versuchte mit diesem wegzurennen. Das Kind konnte durch seine Mutter wohlbehalten wieder in Obhut genommen werden.

Zwei Mütter hatten ihre Kinder gerade von der Kita an der Isenbergstraße abgeholt und sich in der Nähe des Eingangs unterhalten, während die Kinder auf dem Gehweg spielten. Plötzlich kam eine Frau auf die Kinder zu. Sie nahm ein 3-jähriges Mädchen auf den Arm und lief mit ihm davon.

Die Mutter des Mädchens schrie laut um Hilfe und rannte hinterher. Auch ein weiterer Vater eilte zu Hilfe. Unvermittelt blieb die Frau stehen und ließ sich von der Mutter das 3-jährige Mädchen aus dem Arm nehmen. Anschließend lief sie davon.

Die alarmierte Polizei konnte die Frau in der Nähe antreffen. Die 34-jährige Deutsche machte einen verwirrten Eindruck. Sie wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium gebracht. Polizeilich ist sie bereits in Erscheinung getreten, jedoch bislang nicht im Zusammenhang mit der Entziehung von Kindern. Die Ermittlungen werden fortgesetzt./SyC

