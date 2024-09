Essen: 33-Jähriger nach Auseinandersetzung schwerverletzt - Mordkommission eingerichtet - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Gestern Morgen (1. September) kam es auf der Viehofer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 33-jähriger wurde dabei mutmaßlich durch eine Hieb- & Stichwaffe schwerverletzt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 3:30 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung an der Föntanengasse / Viehofer Straße. Die herbeigeeilten Polizisten stellten daraufhin am Einsatzort nur noch einen schwerverletzten 33-Jährigen fest. Die bis dahin unbekannten Tatverdächtigen waren zuvor augenscheinlich vom Tatort geflüchtet. Der Verletzte wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes sowie einen Notarzt behandelt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzung kann eine Lebensgefahr aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten ein 22-jähriger Tatverdächtiger (libanesisch, aus Essen) auf der Straße Schützenbahn auf Höhe der Haltestelle Rathaus und ein 24-jähriger Tatverdächtiger (algerisch, aus Marl) in einem Parkhaus am Porscheplatz identifiziert und festgenommen werden. Bei dem 22-Jährigen fanden die Beamten zudem die mutmaßliche Tatwaffe auf und stellten sie sicher.

Der Sachverhalt wurde zunächst als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen der Auseinandersetzung. Wenn Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3:30 Uhr an der Viehofer Straße waren, den Vorfall wahrgenommen, Videos bzw. Fotos aufgezeichnet haben oder Angaben zu den Umständen bzw. Hintergründen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

