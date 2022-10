Essen: 32-jähriger Mann nach mehreren Schussabgaben festgenommen

45276 E-Steele / 45217 E-Stadtmitte:

Vergangenen Freitagabend (30. September, gegen 18:15 Uhr) betrat ein 32-jähriger Deutsch-Italiener ein italienisches Restaurant in Essen-Steele, schlug einem Mitarbeiter mit einem Schlagwerkzeug auf den Kopf und setzte Reizstoff gegen den Mann ein. Der Mitarbeiter wurde hierbei verletzt und musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden.

Derselbe 32-jährige Mann suchte einen Tag später (1. Oktober 2022) trotz bestehenden Hausverbots gegen 16:15 Uhr ein anderes italienisches Restaurant in Essen-Steele auf. Als ihn ein Mitarbeiter der Lokalität verweisen wollte, zog der Tatverdächtige eine Schusswaffe und gab mehrere Schüsse auf den Angestellten ab. Auch hier besprühte er den Mann wieder mit einem Reizstoff. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Der 32-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort und fiel gegen 16:45 Uhr durch weitere Schussabgaben auf offener Straße an der Rottstraße auf.

Die Polizei Essen leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den Deutsch-Italiener gegen 17:15 Uhr an der Germaniastraße Ecke Hafenstraße in seinem Fahrzeug anhalten und vorläufig festnehmen. In seinem Pkw fanden die Beamten eine schwarze Schreckschusswaffe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das AG Essen einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der in jüngerer Zeit - mutmaßliche psychisch bedingte - Auffälligkeiten gezeigt hatte, dauern an./PaPe

